Een medische screening verplichten voor elke amateurvoetballer, is onhaalbaar. Dat zegt Voetbal Vlaanderen naar aanleiding van een hartfalen van afgelopen weekend in Waasmunster. Een 27-jarige speler zakte daar zondag in elkaar tijdens de wedstrijd tussen White Star Sombeke en Verrebroek. De middenvelder vroeg na z'n doelpunt meteen een vervanging aan. Niet veel later vond een ploegmaat hem bewusteloos terug in de kleedkamer. Er werd een defibrillator ingezet en een ambulancier was gelukkig snel ter plaatse. De speler ligt momenteel nog altijd in kunstmatige coma, maar de aanwezigheid van het AED-toestel redde zijn leven. Nog niet elke amateurclub beschikt trouwens over zo'n toestel, maar Voetbal.Vlaanderen moedigt elke ploeg aan om er zo eentje te installeren.