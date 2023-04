In Sint-Niklaas komt er schot in project 33 van de stad. Dat project moet ervoor zorgen dat de spoorwegbrug in de spoorweglaan er heel wat fraaier gaat uitzien in de toekomst. Tussen de pijlers komt er meer groen en het water wordt vastgehouden om de planten te doen groeien. Dat was de voornaamste voorwaarde om de subsidies van de Vlaamse Overheid toegekend te krijgen. Er komt verder ook verlichting om de architectuur van de brug tot zijn recht te laten komen en er komt ook streetart en kunst waar de burgers zelf aan kunnen meehelpen. Ze kunnen gratis workshops volgen waarvoor je je kan inschrijven via project33.be.