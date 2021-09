Een hevige brand heeft gisteravond de oranjerie van Hof ter Saksen in Beveren deels in de as gelegd. Iets na 22u merkte een wandelaar vlammen op en verwittigde meteen de brandweer. Toen die niet veel later aankwam, sloegen de vlammen al uit de ramen van het historische gebouw. Het vuur ontstond in de keuken van het café dat in het gebouw. Omwille van de houten structuur van het gebouw had de brandweer heel wat werk met smeulende resten die moeilijk bereikbaar waren en er waren geregeld heropflakkeringen. Uiteindelijk kon wel voorkomen worden dat het hele gebouw in vlammen opging. De oranjerie werd in 1812 gebouwd en deed lange tijd dienst als plaats om tropische planten te laten overwinteren, vandaar de naam van het gebouw. In 2007 werd de oranjerie grondig gerenoveerd en opende het café. Hoe groot de schade is, is nog niet geweten. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een accidentele brand.