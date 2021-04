Een vuilnisophaler is vanmorgen zwaargewond geraakt in Erpe-Mere, toen hij werd aangereden door een auto. De man kwam van achter de vuiniswagen gestapt, stak de straat over en werd opgeschept door een wagen die uit de tegenovergestelde richting kwam gereden. Hij belandde op de motorkap en tegen de voorruit. Een huisarts die toevallig voorbijkwam, diende in afwachting van de aankomst van de MUG de eerste zorgen toe. Het slachtoffer werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.