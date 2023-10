CD&V heeft de 13 lijsttrekkers bekendgemaakt voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen van volgend jaar in juni. Volgens voorzitter Sammy Mahdi is zijn ploeg een bijzonder goede mix van ervaring en nieuwe talent, met duidelijke boegbeelden in elke provincie in wie mensen zich kunnen herkennen. ­ In Oost-Vlaanderen neemt Vincent Van Peteghem, uit De Pinte, het lijsttrekkerschap van de federale lijst op. Nicole de Moor, uit Sint-Gillis-Waas, trekt de Vlaamse lijst. Van Peteghem ontpopte zich in de federale regering tot de enige echte hervormer van het land, zo klinkt het. En Nicole De Moor is de migratie-experte van de Wetstraat, die op een realistische manier de migratieproblematiek aanpakt, en in Europa voor een historische doorbraak probeert te zorgen in het migratiebeleid.