In de Termurenlaan in Erembodegem, een deelgemeente van Aalst, is afgelopen nacht een brand uitgebroken in de keuken van een appartementsgebouw. De brandweer besloot meteen om alle 33 bewoners te evacueren, omdat er heel wat rookontwikkeling aanwezig was in het gebouw. Uiteindelijk bleek de schade mee te vallen en was de situatie snel onder controle. Hoe de brand in de keuken is ontstaan, is niet duidelijk. Gelukkig raakte niemand gewond.