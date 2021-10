Verschillende bewoners van sociale woningen in Stekene zijn niet te spreken over Woonanker Waas. De sociale huisvestingsmaatschappij is heel wat van z'n huizen aan het renoveren, wat natuurlijk positief is, maar in tussentijd leven enkele mensen er wel in bedenkelijke omstandigheden. Ook in Temse is er onvrede. Daar denken ze aan het oprichten van een buurtcomité om de vele klachten over Woonanker Waas te bundelen.