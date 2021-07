In Beveren zijn ondertussen alle resultaten bekend van de bodem- en grondwaterstalen die er zijn genomen. En die resultaten zijn geruststellend. Alle bodemstalen in woongebied overschrijden de norm niet, en die in landbouwgebied slechts heel lichtjes. Daar is de normering wel een pak strenger. En bij de grondwaterstalen is er slechts 1 staal van de 4 dat de norm overschrijdt. Dat staal werd genomen vlakbij de grens met Zwijndrecht. De bodemstalen werden genomen in de Kloetstraat, aan het Chirolokaal in Kallo, in de Kalishoekstraat en langs de N70. Alle resultaten liggen in dezelfde lijn als die van de stalen van het OVAM. De gemeente gaat alle resultaten nu verder bespreken met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Er komen geen extra maatregelen.