Een man is vanmorgen zwaargewond geraakt nadat hij werd neergestoken op zijn oprit, in een woonwijk in Belsele, bij Sint-Niklaas. Een gemaskerde overvaller vroeg het slachtoffer eerst zijn portefeuille af te geven. Daarop ontstond een schermutseling, waarbij de dader een mes trok en dat in het lichaam van de bewoner stak. De overvaller vluchtte nadien weg, maar kon een uur later opgepakt worden. Volgens HLN.be is de dader lid van een jongerenbende die gisteren ook al een scoutskamp in Steendorp overvallen heeft. Vier meerderjarigen zijn opgepakt en zitten in de cel.