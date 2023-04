Energiebedrijf Engie gaat drie nieuwe batterijparken bouwen op zijn sites in Kallo, Drogenbos en Vilvoorde. Het geplande park in Kallo zal een vermogen hebben van 100 megawatt, genoeg om 48.000 gezinnen vier uur lang van stroom te voorzien. De enorme batterijen moeten het elektriciteitsnet helpen om pieken in energieproductie van bijvoorbeeld windmolens op te vangen en die energie weer vrij te geven op momenten van lagere productie. Wanneer er bijvoorbeeld weinig wind is. Op de site in Kallo stond vroeger een kolencentrale, maar die is lang geleden afgebroken. De bouw van het park start pas over enkele jaren.