In Okegem, een deelgemeente van Ninove, is deze ochtend een auto in de Dender beland. Zowel de bestuurder als de passagier overleefden het ongeval niet. De hulpdiensten kwamen nog massaal ter plaatse en konden de twee nog bevrijden uit het voertuig. Zij werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze later overleden zijn.