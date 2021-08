In het vaccinatiecentrum van Sint-Niklaas is vrijdag een man gearresteerd omdat hij er een tijd lang amok maakte. De man had een uitnodiging gekregen voor een vaccin van Johnson en Johnson. Maar ter plaatse eiste hij plots een Pfizervaccin. Omdat wisselen uiteraard niet mogelijk is kon de man maar moeilijk bedaard worden. Hij zette de boel zelfs zodanig op stelten dat de politie er bij moest worden gehaald. Die sloeg de man in de boeien en nam hem mee naar het politiekantoor. Daar mocht hij even de cel in om te kalmeren.