De Vlaamse feestdag is een hoogdag, zeker voor alle Vlaams nationalisten. En die zijn met veel in Aalst. Al jaren is N-VA de populairste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat wil het ook blijven. Op de Vlaamse feestdag bedankt de partij alle inwoners die de Vlaamse leeuw buitenhangen. Ook enkele nieuwe N-VA gezichten gingen voor het eerst mee op pad.