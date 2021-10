Nieuwkerken: Auto rijdt feestzaal binnen, een kwartier nadat laatste klanten vertrokken waren

En we blijven nog even in Sint-Niklaas. Want in deelgemeente Nieuwkerken is gisteren een auto in een feestzaal gereden. Een bestuurder die uit het centrum van de gemeente kwam, miste een bocht en reed recht de feestzaal binnen. De man raakte lichtgewond. Hij had naar alle waarschijnlijkheid te veel gedronken. In de zaak raakte als bij wonder niemand gewond, maar het veel slechter kunnen aflopen. Want nog maar een kwartier eerder hadden de laatste klanten de feestzaal verlaten. Het is ook niet de eerste keer dat een auto feestzaal Roxy binnenrijdt. De zaakvoerders willen niet reageren voor de camera, maar laten weten dat alle geplande feesten voorlopig wel kunnen doorgaan.