Nieuwjaarsreceptie voor minderbedeelde gezinnen in Dendermonde

Afsluiten doen we met een dik feestje in Dendermonde. Want in café Sint-Joris zijn de klanten getrakteerd op een DJ-set vol feestmuziek. Op het einde van de eerste officiële werkdag van het jaar, zetten ze hier traditioneel de muziekboxen nog eens goed luid. De stamgasten zijn na kerst en nieuw nog niet uitgefeest, want zij zijn van plan om tot in de vroege uurtjes door te gaan. Na die zware eerste werkdag van het jaar, is het duidelijk hoog tijd om het glas nog maar eens te heffen.