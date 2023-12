En terwijl u mogelijk al aan de feesttafel zit met familie en vrienden, zijn er ook heel wat mensen die moeten werken tijdens de nieuwjaarsnacht. Niet enkel in de horeca, maar ook in de zorg en de hulpverlening bijvoorbeeld. In het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem proberen ze er deze nacht, in het mate van het mogelijke, toch een feestelijk tintje aan te geven, ook voor de patiënten.