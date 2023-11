Nieuwe zoekactie op de Dender naar mogelijke dader van dubbele moord in Denderhoutem

Een vrouw van 54 en haar zoon van 22 zijn afgelopen weekend om het leven gebracht in hun woning in Denderhoutem. De dader is nog steeds spoorloos, maar is vermoedelijk de echtgenoot van de vrouw, en de stiefvader van de jongen. Zijn wagen werd ook teruggevonden aan de kant. De slachtoffers van de dubbele moord hadden enkele uren voor de feiten nog een klacht ingediend tegen hem. Ze voelden zich niet meer veilig toen de moeder de relatie had beƫindigd. Voorbijgangers zagen de man in de Dender in Aalst springen. Alles wijst op een wanhoopsdaad na het plegen van de feiten. De Cel Vermiste Personen en Civiele Bescherming zijn dus momenteel weer op zoek naar een lichaam. De zoektocht loopt al sinds zondag.