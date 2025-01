Nieuwe Wit-Gele Kruis-locatie in Waasmunter is uitvalsbasis van de lokale teams

Op de Grote Baan in Waasmunster is vanmiddag de nieuwe uitvalbasis van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen officieel geopend. De teams van de zorgorganisatie die tussen Lokeren en Sint-Niklaas actief zijn, zullen nu van hieruit kunnen vertrekken. Het is een gloednieuw pand, maar voelt meteen ook al heel huiselijk aan. Dat is precies de sfeer en dynamiek die de thuisverpleegkundigen uitstralen. In onze provincie helpt het Wit-Gele Kruis maandelijks meer dan 17.000 patiënten, en met deze centraal gelegen locatie zou de zorg alleen maar beter moeten worden.