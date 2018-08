Nieuwe werken aan Oude Scheldebrug starten in het najaar van 2019

Ook in Moorsel bij Aalst is een bejaarde vrouw gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Dat gebeurde rond de middag op de Opwijksesteenweg. Een autobestuurder die in de richting van Aalst reed verloor de controle over zijn stuur. Nadat hij tegen de zijberm was terechtgekomen werd de auto tegen een boom geslingerd. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf, net als zijn kleinzoon op de achterbank. Zijn echtgenote, die naast hem zat in de wagen, moest door de brandweer bevrijd worden en dat duurde bijna één uur. De vrouw was gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.