Nieuwe voorzitter Zeelse Moskeevereniging is geboren en getogen Zelenaar

De Moskeevereniging in Zele heeft een nieuw bestuur. Met Zafer Temurseker aan het roer heeft de vereniging nu de jongste voorzitter ooit en, hij is 38 en hij is meteen ook de eerste voorzitter die geboren en getogen is in Zele zelf. De nieuwe voorzitter wordt vanavond ontvangen door het gemeentebestuur. Hij wil vooral inzetten op een nauwere samenwerking met alle andere Zelenaars.