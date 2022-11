Nieuwe vergunningsaanvraag voor islamitisch cultureel centrum in Denderleeuw doet weer veel stof opwaaien

Het gemeentebestuur van Denderleeuw zal zich de komende maanden nog eens moeten buigen over de mogelijke komst van een islamitisch cultureel centrum. De vzw SafaDender wilt dat centrum al enkele jaren onderbrengen in een pand in de stationsbuurt. Het diende daarvoor twee jaar geleden al een omgevingsvergunning in, maar die werd door het gemeentebestuur geweigerd. De vzw heeft een nu nieuwe aanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek daarvan is afgerond. Maar het ziet ernaar uit dat er ook nu weer heel wat protest is. Zo verzamelde de partij Vlaams Belang alleen al bijna 1.400 bezwaarschriften.