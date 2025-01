Nieuwe unieke studierichting in het Wetters schoollandschap: 2 Opstroom

Vanaf 1 september kunnen leerlingen van Campus Kompas in Wetteren kiezen voor de nieuwe studierichting 'Opstroom'. Deze richting is speciaal voor leerlingen uit het eerste jaar A-stroom en het tweede jaar B-stroom, en helpt hen zich voor te bereiden op de overstap naar het derde leerjaar, maar dan in een studierichting binnen de dubbele finaliteit, oftewel het vroegere TSO. Op Campus Kompas zien ze al veel leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.