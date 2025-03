Nieuwe uitbraak van vogelgriep bij braadkippenbedrijf in Stekene

Er is opnieuw vogelgriep vastgesteld in het Waasland, deze keer bij een braadkippenbedrijf in Kemzeke, een deelgemeente van Stekene. Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt het aanwezige pluimvee geruimd. De nieuwe besmetting bevindt zich binnen de huidige beschermingszone van 3 kilometer die werd ingesteld naar aanleiding van de besmetting in Sint-Gillis-Waas. Daar zijn trouwens ook de buitenkatten besmet geraakt met het virus. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen breidt daarom de huidige beschermingszone uit, en de maatregelen in de zones worden verlengd. Later meer hierover in het TV Oost Nieuws.