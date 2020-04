Door de coronacrisis liggen heel wat wegenwerken stil. Ook in onze regio. Zeker op kleinere werven is het niet eenvoudig om de maatregelen te volgen die opgelegd zijn door de federale regering. Langs de andere kant is het net nu interessanter om door te doen. Er is toch geen volk op de baan, en de hinder is beperkt. Zelfstandigenorganisatie UNIZO roept op om het werk op zoveel mogelijk werven te hervatten. Een standpunt waar ze ondere andere in Haaltert ook achter staan.