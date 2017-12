In Schendelbeke, een deelgemeente van Geraardsbergen, is gisteravond brand uitgebroken aan een huis in de Dagmoedstraat. De brand ontstond in de garage van de woning. De 16-jarige kleinzoon van de eigenaars was daar aan het sleutelen aan zijn bromfiets. Toen hij die startte, liep het mis. “Een knal en vuur”, verklaarde de oma van de jongen later. Zij en haar kleinzoon konden zichzelf gelukkig tijdig in veiligheid in brengen. De jongen was wel gewond geraakt aan de arm. De Geraardsbergse brandweer bluste zowel vanop de grond als vanuit de ladderwagen. Het vuur had zich al doorheen de volledige garage verspreid, maar de woning zelf kon grotendeels worden gevrijwaard.