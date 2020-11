Sinds de start van de coronapandemie zijn er in ons land nu al meer dan 15.000 patiënten bezweken aan COVID-19. Maar, het blijft wel verder wel de goede kant uitgaan met de cijfers. In vergelijking met het begin van de maand is het gemiddeld sterftecijfer gedaald met meer dan 8 procent. In onze ziekenhuizen zijn er intussen in totaal 19 COVID-patiënten minder dan gisteren. Ook op de Intensieve Zorgen daalt het aantal patiënten met 4, naar 76. De daling is het grootst in Aalst, met 14 patiënten minder dan gisteren, en in het AZ Nikolaas, met 8 patiënten die de COVID-afdeling mochten verlaten. Enkel in Sint-Blasius in Dendermonde zien ze het aantal patiënten nog even stijgen, met 4.