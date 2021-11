Nieuwe springplank en -toren meteen ingewijd met BK schoonspringen in Aquatopia

En de sport beginnen we in het nieuwe zwembad van Aalst, want daar ging vandaag het Belgisch Kampioenschap Schoonspringen door. Meteen het eerste sportevenement in Aquatopia, dat nog maar twee weken open is. De stad investeerde in een duiktoren en enkele springplanken, om de spectaculaire sport in Aalst een boost te geven. Die gloednieuwe infrastructuur is vanmorgen dus al een eerste keer uitgebreid getest.