Groot voetbalfeest in Aalst. Want het is binnen. Eendracht Aalst promoveert naar de eerste amateurliga. Het won deze middag de terugwedstrijd van de play-off finale tegen Club Luik met 1-2. En veegt zo de 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd uit. Aalst was dan ook dominant in het bloedhete Luik.