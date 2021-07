Nieuwe spoed voor ASZ Aalst: gezelliger, comfortabeler, en virusveiliger

Wie in Wetteren in de buurt woont waar acht jaar geleden een trein ontspoorde, eet best geen groenten of eieren meer uit de eigen tuin. Bij die treinramp is blusschuim gebruikt dat mogelijk PFOS bevatte, de giftige stof waar nu al wekenlang heel wat rond te doen is. De gemeente Wetteren heeft in totaal zes van die gebieden aangeduid waar inwoners dezelfde raad krijgen. OVAM gaat daar nu bodemstalen nemen. De gemeente benadrukt dat er geen reden tot paniek is.