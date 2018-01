Sport Nieuwe spitsen moeten scoringsprobleem FCV Dender oplossen

FCV Dender heeft twee nieuwe spitsen aangetrokken. Ernest N'For en Azzedine Zaidi moeten de ploeg van trainer Chris Janssens meer offensieve stoot-kracht geven. Dender scoorde in zijn 16 competitiewedstrijden amper 19 keer. Veel te weinig voor een ploeg met ambitie en dus greep het bestuur in. N'for speelde ooit nog voor Kortrijk, AA Gent en Zulte-Waregem. De Kameroener is 31 en tekende tot het einde van het seizoen. Zaidi komt over van reeksgenoot ASV Geel. De jonge Belg scoorde al 5 keer dit seizoen en tekent een contract tot juni 2019.