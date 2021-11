Nieuwe signalisatie zet fietsstraten in Geraardsbergen extra in de verf

In de Kleibeekstraat in Sint-Niklaas zijn vanochtend iets over half zeven twee voetgangers zwaargewond geraakt nadat ze bij het oversteken op het zebrapad werden aangereden door een wagen. Het ongeval deed zich voor ter hoogte van het kruispunt met de Mispelstraat. De autobestuurster die uit de richting van het stadscentrum kwam, had de twee voetgangers niet gezien. Ze kwamen met hun hoofd hard tegen de voorruit van de auto terecht. Ze werden zwaargewond maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster van de wagen verkeerde in shock. Ze reed niet te snel en de vrouw was ook niet onder invloed. De Kleibeekstraat is een drukke toegangsweg aan het noordelijk deel van de stad.