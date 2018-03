Nieuws Nieuwe sensibiliseringsactie tegen spoorlopen in virtual realitiy

In Gent heeft spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel zijn gloednieuwe sensibiliseringsactie rond spoorlopen voorgesteld. De actie wordt The Floor genoemd, of de vloer in het Nederlands. Op een vibrerend podium kunnen tot 50 mensen tegelijk een levensechte Virtual Reality-ervaring beleven rond spoorlopen. Vorig jaar was er een toename van het aantal spoorlopers en ongevallen aan overwegen. Daarbij vielen in totaal 16 doden te betreuren. op het podium ziet elke deelnemer een 360-graden film vanuit het oogpunt van iemand die de verkeersregels langs het spoor niet naleeft, met alle gevolgen vandien.