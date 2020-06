Nieuwe Scheldebrug afgesloten na panne, herstellingswerken zijn gebeurd

In de Hoge Bokstraat in Sint-Niklaas is een jonge fietser van 12 zwaargewond geraakt, toen hij werd aangereden door een lichte bestelwagen. De jongen wilde de straat oversteken, maar had de bestelwagen achter hem niet gezien. Hij belandde met zijn hoofd tegen de voorruit en moest met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Op camerabeelden is te zien hoe de jongen wel nog achterom keek om over te steken. Maar door de geparkeerde auto's zag hij de bestelwagen wellicht niet komen. De jongen had ook een hoofdtelefoon op. Wellicht hoorde hij daardoor het voertuig ook niet naderen.