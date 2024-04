Nieuwe robot-chirurgische opleiding in Orsi Academy en OLVZ Aalst moeten complicaties met de helft doen dalen

In Aalst wordt in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vandaag en morgen heel wat operaties uitgevoerd met robotondersteuning. Die ingrepen worden live uitgezonden in de Orsi Academy in Melle. De operaties maken deel uit van het tweedaags 'Next Gen'-congres, dat doorgaat in het opleidingscentrum voor robotchirurgie. Dat werd opgericht door uroloog Alex Mottrie van het OLV-ziekenhuis. Vandaar dat de meeste operaties ook doorgaan in Aalst. Tijdens die tweedaagse krijgen jonge urologen de kans om live operaties uit te voeren. Ze hebben namelijk een nieuwe robot-chirurgische opleiding doorlopen. Daardoor zijn jonge chirurgen die de operaties uitvoeren ervarener, en dalen ook de complicaties met meer dan de helft.