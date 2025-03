Nieuwe puntentelling bij Aalst Carnaval: vier groepen werden beoordeeld door 19 in plaats van 20 juryleden

Van Dendermonde naar Aalst, want daar is er grote commotie over de uitslag van de Zondagstoet van Aalst Carnaval. Ruim twee weken na de prijsuitreiking blijkt nu dat er fouten gebeurd zijn in de puntentelling. Volgens de groepen zijn er juryleden voor het einde van de stoet naar huis gegaan, waardoor de laatste groepen te weinig punten hebben gekregen. Volgens de stad ligt de fout bij de gerechtsdeurwaarder. AKV De Droeve Apostelen, van kandidaat-prins 'Droeven Badmoesj' is één van de getroffen groepen. Zij moesten op de avond van de prijsuitreiking vrede nemen met een twintigste plaats, terwijl die eigenlijk veel beter was.