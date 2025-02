Nieuwe politieaanpak van drugs- en andere overlast werpt vruchten af in Sint-Niklaas

De politie van Sint-Niklaas boekt resultaten met haar PROA team. Afgelopen vrijdag konden ze zo nog een verdachte oppakken voor drugshandel. Een PROA-team is een actief, flexibel en dynamisch team dat vooral aanwezig is op het terrein. Ze gaan in burger mensen of verdachten opsporen en, als het nodig is, arresteren. In de afgelopen drie en een halve maand hebben ze al 25 arrestaties verricht, niet alleen voor drugszaken.