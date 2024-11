Nieuwe ploeg Eendracht Aalst Lede krijgt ook carnavalsmatch: staantribune mogelijk opnieuw open

Goed nieuws voor de fans van Eendracht Aalst Lede. Want er zal opnieuw een carnavalsmatch zijn volgend jaar. Op 28 februari zal het Pierre Cornelisstadion opnieuw daveren, tegen RFC Wetteren. Gisterenavond is de stadionverlichting goedgekeurd, waardoor er dus ook 's avonds kan worden gespeeld. Sinds de opstart van het nieuwe project, met Lede, bleef de staantribune gesloten. Die wordt nu aangepakt met de bedoeling om ze ook in februari te openen. Daarvoor is ook nog wel een goedkeuring nodig. Zo wil de club, na de turbulente periode, een positieve wind laten waaien door het Aalsterse voetbal.