Nieuwe parking in Zele biedt plaats aan 20 wagens, om te parkeren tijdens heraanleg Markt

In Zele is vanmorgen een nieuwe parking geopend op de voormalige postsite. Die parking zal er tijdelijk zijn om de werken op de Zeelse Markt te overbruggen. Want die wordt volledig heraangelegd en dus zullen handelaars en shoppers heel wat minder parkeermogelijkheden hebben. Vanaf nu zullen hier dus zo'n 20 wagens betalend kunnen parkeren. En dat tot de definitieve parking op de oude brandweersite klaar is. De gemeente probeert zo de hinder van de werken te beperken en fleurt de parking op met wat kleurrijke streetart.