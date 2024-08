Nieuwe overwinteringsplaats voor vleermuizen in Kruibeke, Schans van Landmolen is bijzonder stuk erfgoed

In Kruibeke heeft de gemeente er een plek bij waar vleermuizen kunnen overwinteren. De Schans van Landmolen. Zo'n overwinteringsplaatsen zijn van cruciaal belang, want verschillende vleermuissoorten zijn met uitsterven bedreigd. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme kreeg hiervoor financiële steun van het Agentschap Natuur en Bos, de provincie Oost-Vlaanderen en het Stroomfestival. De Schans is trouwens eigendom van ex-burgemeester Dimitri Van Laere.