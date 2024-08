Nieuwe ondergrondse parking aan de Oude Vest in Dendermonde is geopend

Nog in Dendermonde is vanmiddag de nieuwe ondergrondse parking aan de Oude Vest geopend. Er zijn 129 parkeerplaatsen. De parking is de klok rond open en dat 7 op 7. Het eerste jaar na de opening betaal je hier maar één euro per uur om te parkeren. De parking komt er omdat de Oude Vest een facelift krijgt. De stad wil van de straat een groene boulevard maken die veiliger is voor alle weggebruikers en die ook tegemoet komt aan de wensen van de lokale handelaars. Het openbaar onderzoek van die plannen start trouwens morgen. De provincie zou dan in februari volgend jaar een vergunning kunnen afleveren.