Nieuwe namen voor Lokerse Feesten: Air en Arsenal

De Warmste Week van Music For Life van Studio Brussel vindt eind dit jaar plaats in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Linde Merckpoel is daar vanochtend met een parachute geland. Voor de StuBru-presentatrice een speciale locatie. Merckpoel is afkomstig van Eksaarde bij Lokeren, op 10 kilometer van het domein. Ze heeft er als kind vaak gespeeld. Puyenbroeck is voor haar dan ook een beetje thuiskomen.