Nieuwe mural in de maak in Knaptandstraat: "Mooi verhaal rond 80 jaar bevrijding"

In Sint-Niklaas wordt hard gewerkt aan een nieuwe muurschildering. Deze keer wordt een gevel in de Knaptandstraat onder handen genomen door de Mechelse kunstenaar Bart Smeets. Op de muur verschijnt een zwart-witte mural, die wat lijkt op een foto uit de oude doos. En dat lokt al veel kijklustigen naar de straat. Op het verhaal achter de mural is het nog een weekje wachten. Maar het is wel al zeker dat het iets te maken heeft met de bevrijding van Sint-Niklaas, 80 jaar geleden, en met onvoorwaardelijke liefde.