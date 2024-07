Aan kasteel Cortewalle in Beveren kan je vanaf morgen uit een politiecel ontsnappen. Of toch alvast proberen. Want tot 10 augustus staat er een mobiele escaperoom. Deelnemers krijgen een uur de tijd om uit de cel te breken. En dat is geen gemakkelijke klus. Samenwerken en puzzelen staan centraal. Wij mochten de escape room vandaag al even in primeur uittesten.