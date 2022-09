Nieuwe leerkrachten starten school voor buitengewoon onderwijs Don Bosco in Aalst

Ook in Sint-Niklaas is er een nieuwe onderwijsvorm geïntroduceerd: de LAB-school. Dat is nu de tweede in ons land, na die in Sint-Amands. De leerkrachten zijn hier coaches en iedereen wordt aangesproken met de voornaam. Want leren begint met connectie, vinden ze bij LAB. De schoolmethode is geïnspireerd op een Fins model. Er is een A- en een B-stroom. Dat model combineert theorie en praktijk en zet hard in op zelfstandig werken. Vandaag komen zo'n 200 leerlingen uit de eerste graad toe, bijna allemaal met de fiets. En zij kijken er alvast erg hard naar uit.