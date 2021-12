Nieuwe Lebbeekse burgemeester Jan Vanderstraeten legt de eed af

Een hele goede avond, welkom. We kijken allemaal met spanning uit naar het Overlegcomité van morgen. We moeten dan duidelijkheid krijgen over hoe we de feestdagen zullen moeten doorbrengen. En wat er na Nieuwjaar komt. Het advies van de experten is opnieuw gelekt. Dus we kunnen al een beetje inschatten waar we ons aan moeten verwachten. De experten vragen om het aantal gasten aan de feesttafel te beperken tot 2 of 3 huishoudens. Het is niet duidelijk of deze richtlijn een advies is, of een verplichting wordt. Voor evenementen en de horeca ziet het er alvast niet goed uit. Café's en restaurants zouden vroeger moeten sluiten. En er ligt een alcoholverbod vanaf een bepaald uur op tafel. Evenementen, zowel binnen als buiten, zouden volledig geschrapt worden, op een paar uitzonderingen na.