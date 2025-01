In Zwijndrecht is een nieuwe kringwinkel geopend, vlakbij de kerk. De winkel in Beveren ging onlangs dicht, maar nu heeft intercommunale Ibogem terug twee locaties. In Melsele kunnen mensen nog steeds terecht voor tweedehands meubels, maar in Zwijndrecht vind je nu ook kleding, boeken en speelgoed. Net zoals de spullen, draagt ook het pand een geschiedenis met zich mee.