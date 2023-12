Nieuwe kerstboom schittert op Grote Markt, net op tijd voor Aalst Twinkelt

En dan sluiten we af met kerstcadeautjes, heel veel kerstcadeautjes. 1.500 in totaal. Kansarmoedewerking en voedselondersteuning Welzijnsschakel De Springplank in Sint-Niklaas houdt voor het 15e jaar op rij haar kerstactie. Zo zamelen ze geld in om aan al hun leden, die in kansarmoede leven, een kerstcadeautje te kunnen geven. Want armoede neemt alsmaar meer toe, zeker tijdens de eindejaarsperiode. Sinds de start van de actie, is er zelfs een verdubbeling van het aantal bezoekers, waardoor de Welzijnsschakel dit jaar de soort kerstcadeautjes heeft moeten aanpassen.