Nieuwe kerselaars op de Koningin Astridlaan

De Japanse kerselaars zorgen voor een uniek zicht als u de stad in- of uitrijdt, zeker wanneer ze in bloei staan. Maar, deze maand nog zullen ze verdwijnen. De bomen moeten weg omwille van de veiligheid. Ze zijn er te slecht aan toe. De kans dat er takken afbreken of een boom omvalt is te groot. In plaats van de oude bomen komen er nieuwe, jonge exemplaren. Het hout van de oude bomen zal gerecycleerd worden voor de bankjes naast de nieuwe bomen. De hinder tijdens de werkzaamheden zou beperkt moeten blijven.