Nieuwe 'kernversterkende' premies voor handelspanden in Sint-Niklaas

In Beveren is de winnaar bekendgemaakt van de wedstrijd 'Win je Winkel'. Daarmee kon je een pand winnen in de bekende winkelstraat de Warande. Michael De Rop is de gelukkige. Hij kreeg in kasteel Cortewalle op een symbolische manier een sleutel overhandigd. Michael wil in de Warande een Custom Made Shop vestigen. Daar kan je voorwerpen laten graveren waardoor ze een persoonlijke toets krijgen. Er komt ook een lasersnijmachine om zelf voorwerpen te maken. En het pand zal ook dienen als co-workingspace voor creatievelingen. Als alles volgens plan verloopt zou de winkel in september openen.