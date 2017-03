Steeds meer vluchtelingen proberen op het parkeerterrein langs de snelweg E40 in Wetteren in vrachtwagens te klauteren om zo in Engeland te geraken. Het probleem is verergerd nadat de snelwegparking in Drongen gesloten werd. In Wetteren gaat het om een bewaakte, afgesloten parking, maar dat houdt de vluchtelingen niet tegen. Ze verschuilen zich in het struikgewas er rond, om wanneer het donker wordt door gaten in de omheining te kruipen, of erover.